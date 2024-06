L’esito del voto al Trasimeno. La nuova composizione in aula a Magione, Panicale e Piegaro

Magione, 12 giugno 2024 – A Magione Massimo Lagetti guiderà un consiglio comunale composto da 16 esponenti. Insieme per Magione: Massimo Ollieri, Silvia Burzigotti, Vanni Ruggeri, Rita Sgombra, Daniele Raspati, Vanessa Stortini, Andrea Baldassarri, Giulia Mariani, Ginevra Urbani, Pietro Spagliccia, Mikael Panettoni. Progetto Magione: Giacomo Sottili, Michela Alvisi, Marina Tomassoni, Marco Menconi. Azione Civica: Francesco Elia Fiorini. A Città della Pieve Fausto Risini avrà un consiglio composto da 12 seggi. Liberamente: Andrea Cappelletti, Daniela D’Alessandro, Michela Nocentini, Andrea Parretti, Luca Marchegiani, Michele Socciarello, Greta Trenta, Sara Mugnari Sara. Insieme per Città della Pieve: Marco Cannoni, Nicoletta Conciarelli, Raffaele Parbono. Cambiamo: Lucia Fatichenti. A Panicale Giulio Cherubini sindaco al terzo mandato avrà tre gruppi all’opposizione. Lista Avanti Insieme: Anna Buso, Daniele Orlandi, Claudio Ferraldeschi, Paola Pausilli, Luca Sciurpa, Gianni Sciuttini, Fabio Posti, Mattia Melani. Lista l’Unione: Daniele Torroni, Maurizio Tinarello. Lista Cominciamo dal presente: Ida Calzini. Lista Panicale cambia: Virginia Marchesini. Piegaro (Roberto Ferricelli al suo terzo mandato) avrà un consiglio di 12 seggi. Progetto per Piegaro e oltre Vitali Patrizia, Grelli Ezio, Brilli Claudio, Bartolini Michele, Vinti Daniele, Marchesini Cinzia, Marchesini Alessandro, Vernarecci Sabrina. Lista Civica Piegaro: Roberto Pinzo, Peltristo Francesca. Lista Movimento 5 Stelle: Luca Sargentini, Domenico Marchetti. A Paciano (sindaco Luca Dini) 10 seggi. Insieme per Paciano: Massimo Banella, Michele Coppetti, Roberto Lombrici, Martina Mercanti, Mirko Musoti, Chiara Rosi, Livia Stampa. Centrodestra : Domenico Lucarelli, Andrea Scattini, Guido Arbonelli.