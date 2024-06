Orvieto, gli eletti nei Consigli e i “primati”

Orvieto, 12 giugno 2024 – Ecco le nuove composizioni dei Consigli comunali dopo la tornata amministrativa. A San Venanzo , con il sindaco Marsilio Marinelli, entrano nell’assemblea elettiva come consiglieri di maggioranza Leonardo Posti, Roberta Giuliani, Giacomo Bini, Cristano Volpi, Enrico Cruciani, Sonia Pasquini e Valentina Mastrini; per la minoranza Stefano Valentini, Riccardo Nucci e Alfio Erbezzi. A Baschi , con il sindaco Damiano Bernardini, i consiglieri comunali di maggioranza sono Massimiliano Fratini, Fabio Carloni, Emnuele Cruciani, Orlando Trippini, Grazia Barbini, Daniele Fossati e Lorena Moretti; consiglieri di minoranza Giancarlo Racanicchi; Riccardo Buia; Alba Maria Uffreduzzi. A Castel Viscardo , i più votati della lista Cammino Comune che ha sostenuto il sindaco Daniele Longaroni sono Gian Paolo Graziani, Massimo Tiracorrendo, Sandro Fini, Mauro Moneta, Maria Laura Patrizi; nella lista di minoranza Cambiare si può che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Bruno Cimicchi i più votati risultano Giuseppe Barbaro, Claudio Sugaroni, Leonardo Tascioli, Roberta Ercolani. A Porano , i più votati della lista Porano Conta a sostegno del sindaco Marco Conticelli sono stati Barbara Marinelli, Fabrizio Bonino, Giovanna Brunelli; nella lista Uniti per Porano con la candidata sindaco Carmela Palmieri, maggior numero di preferenze a Mirko Pacioni , Giuseppina Ricci Torricelli.