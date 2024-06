"Debutti" e conferme nei municipi del Ternano

Terni, 12 giugno 2024 – New entry e conferme nei Consigli dei Comuni del Ternano dopo il voto. A Guardea , sindaco Giampiero Lattanzi, i consiglieri di maggioranza sono Angela Varasi, Simone Secondi, Eleonora Rossi, Fabio Innocenzi, Modesto Innocenzi, Daniele Bernardini, Katia Liberti; consiglieri di minoranza il candidato sindaco Alfredo De Sio, Mario Neri e Marco Rosati. Sindaco di Polino è Remigio Venanzi, consiglieri di maggioranza Tonino Fiorelli, Romani Pileri, Romolo Petrucci, Alberto Maniscalco, Alfdredo Cianchetta, Vincenza Menichelli e Sandro Venanzi; per la minoranza Gianluca Matteucci, Vittorio Dionisi e Massimiliano Petrucci. Ad Acquasparta , a sostegno del sindaco Giovanni Montani, i consiglieri di maggioranza Guido Morichetti, Sara Marcucci, Federico Regno, Massimo Speranti, Francesco Bertoldi, Elisa Tromboni, pierluigi Manni, Teresa Lucio; in minoranza il candidato sindaco Claudio Ricci e i consiglieri Antonella Rivelli, Benvenuto Romano, Elisa Ciribuco. Con il sindaco Giuseppe Malvetani, a Stroncone , nelle fila della maggioranza i consiglieri Alessandro Liorni, Annalisa Spezzi, Marco Bruni, Marco serafini, Fabiana Mansueti, Melania Quintili, Chiara Angelini, Alessandro Ubaldi; per l’opposizione il candidato sindaco Paolo Cianfoni, Roberto Bartolini, Diego Bussetti, Matteo Leonardi. A Lugnano, sindaco Alessandro Dimiziani, i più votati dellla lista che lo sostiene sono Gianluca Filiberti, Stefano Migno, Francesco Santacroce, Clara Finistauri. Ad Arrone col sindaco Fabio Di Gioia in ordine di voti Giuseppe Fiocchi, Emanuele Ciani, Giulia Mirabelli, Sara Cesani. A Montecchio con il sindaco Federico Gori, i più votati sono Giovanni Pacifici, Ludovica Neri, Manuele Bernarducci.