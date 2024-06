Perugia, Ferdinandi sindaca: “La città si sta svegliando”

Perugia, 24 giugno 2024 – Ha annunciato che salirà a palazzo dei Priori, sede del Comune di

Perugia, per dimostrare che sarà “la sindaca di tutti” Vittoria Ferdinandi. “La prima donna della mia città e questo è un enorme onore di cui sento la responsabilità e spero che ne sarò l'altezza” ha rivendicato nella sede del suo comitato elettorale. “Avevo promesso, Perugia mia, che ti avrei portata al mare - ha detto ancora Ferdinandi - e oggi in questo inizio di estate vi porto tutte e tutti al mare. Questo è il segnale di una città che si sta risvegliando, e che vuole scegliere una politica davvero che sia fatta per la città. Noi in questi mesi lo abbiamo dimostrato, abbiamo portato avanti la nostra idea di città in maniera trasparente, determinata e coerente, senza mai cedere all'odio e alla rabbia. Perugia oggi ha scelto altro, e io sono convinta che questo è l'inizio di una grande riscossa di una nuova cultura politica”.

VIDEO: Scoccia, “abbiamo dato il massimo”

“La vittoria - ha sottolineato ancora Ferdinandi - la dedico a tutti i ragazzi e le ragazze che in questi mesi hanno lavorato insieme a me per portare un'idea nuova di politica. E poi la dedico a mia mamma, che è stata la mia più grande maestra di umanità e l'umanità è il più grande valore che dobbiamo rimettere al centro del governo della nostra città. Spero che da domani riusciremo a ricucire gli strappi che questa campagna irresponsabile ha creato, noi abbiamo dimostrato che siamo quelli che ricuciono, che tengono uniti. Saremo pronti a lavorare insieme a loro, sperando che andranno nella direzione di un'opposizione responsabile e che rimetta al centro il bene della nostra città. Io credo che il nostro progetto politico ha dimostrato questa grande novità, partiti, movimenti e forze civiche che si uniscono al di là di ogni schema di posizionamento, al di là di ogni appartenenza. Abbiamo dimostrato che questa coalizione, questa alleanza molto ampia, rappresenta per noi un elemento di ricchezza. Il cardine della nostra azione politica sarà quello della partecipazione, perché per noi non è uno slogan sfilato. Il grande patrimonio di questa campagna elettorale è una città che si è risvegliata, che vuole tornare ad essere protagonista del governo e del futuro di questa città, e noi, su questo, lavoreremo in maniera seria sin da subito per ricucire i nostri tantissimi quartieri”.

"Da domani lavoreremo per una Perugia più giusta, più attrattiva, fatta di bellezza e di un'anima che finalmente torna a splendere, perché la nostra è una città straordinaria. Come abbiamo dimostrato i sogni hanno un grande valore e il mare per noi sarà il sogno di una Perugia diversa” ha concluso Ferdinandi.