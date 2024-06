Ferdinandi, i nodi da sciogliere. Le grandi opere si mettono in moto ma la sindaca vuol vederci chiaro

Perugia, 28 giugno 2024 - La neosindaca Vittoria Ferdinandi ha trascorso l’intera giornata a Palazzo dei Priori. Ha fatto una pausa per il pranzo e poi è salita all’inaugurazione della mostra alla Galleria nazionale. Per il resto è rimasta chiusa nella Sala Verde dove ha incontrato i membri del suo staff e alcuni dirigenti che l’hanno ragguagliata sui vari temi ‘caldi’ che sono stati oggetto della campagna elettorale. E ce ne sono diversi piuttosto urgenti.

A cominciare proprio dal Metrobus, sul quale la sindaca ha detto di voler effettuare una ricognizione approfondita. Ma a che punto è l’opera? A fine maggio la Giunta uscente ha approvato il progetto Esecutivo, che è il passo formale prima dell’apertura dei cantieri che – secondo quanto emerso fino a questo momento – dovrebbero partire nella seconda metà di luglio. Proprio due giorni fa è stato dato il via libera all’affidamento dei servizi tecnici di collaudo tecnico-amministrativo degli impianti e di rilascio dell’attestato di prestazione energetica relativi all’intervento di realizzazione dell’infrastruttura. Un affidamento da oltre seicentomila euro che testimonia come l’iter stia proseguendo a spron battuto. Ferdinandi ha detto più volte di voler valutare l’opportunità di interrompere il progetto tenendo anche conto del costo delle penali. Ma fermare una ‘macchina’ di questo tipo che si è messa in corsa non sarà semplice. Discorso simile, ma meno complesso, appare quello del Turreno: un mese fa circa sono stati assegnati i lavori per realizzare la Turrenetta e gli impianti ‘al grezzo’ dell’immobile. A realizzarli sarà una ditta di Martina Franca (Taranto), appalto per 2,3 milioni di euro. Qui la sindaca ha detto più volte di non aver capito bene cosa si farà dentro al Turreno, ma di sicuro le opere nel giro di poche settimane inizieranno e ci sarà magari spazi per capire poi come riempire il contenitore.

In imminenza di apertura dei cantieri anche il mercato coperto. Qui appare tutto blindato da una concessione di 30 anni firmata e sottoscritta da Destinanzione Cioccolato con il Comune per la realizzazione della città del Cioccolato. Iniziativa sulla quale Ferdinandi ha espresso una contrarietà solenne in campagna elettorale, ma non sarà semplice intervenire sul tipo di iniziative da svolgere dentro questo contenitore visto il punto in cui si è arrivati: lunedì 1° luglio a quanto pare dovrebbero arrivare geometri e operai per iniziare a preparare i cantieri. L’altra grana, non da poco, è quella del Nuovo stadio Curi. Il Comune a inizio maggio ha chiesto una serie di approfondimenti alla società Arena Curi che ha presentato lo studio per ottenere il parere sull’interesse pubblico dell’opera. Mossa con la quale ha sospeso il termine dei 60 giorni entro i quali all’ente spettava esprimersi. Questi quattro sono i temi incombenti per le infrastrutture. Poi c’è il Nodino e il Nodo, le Rampe, la Cittadella Giudiziaria e quant’altro. Ma qui c’è spazio e tempo per analisi più approfondite anche se i motori sono accesi da un pezzo.