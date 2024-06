Chi è Vittoria Ferdinandi, la prima sindaca di Perugia: cavaliere con due lauree

Perugia, 24 giugno 2024 – Vittoria Ferdinandi, 37 anni, due lauree conseguite in filosofia politica e in psicologia clinica conquista la fascia da sindaca di Perugia.

Iscritta all'ordine degli psicologi della Regione Umbria. Nominata nel 2021 Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella per il "suo contributo nella promozione di pratiche di autonomia e di inclusione sociale per i malati psichiatrici". Un impegno promosso nell'ambito del ristorante "Numero Zero" di cui e' stata direttrice.

Pur non avendo esperienze pregresse come amministratrice, è stata una protagonista attiva della società civile cittadina, grazie a iniziative e progetti portate avanti con associazioni di cui è stata membro o coordinatrice. Intorno alla sua figura si sono ritrovati i partiti del centrosinistra, in un progetto di campo larghissimo che va dal Partito democratico al Movimento 5 Stelle, da Azione ad Alleanza Verdi e Sinistra. Per il ballottaggio ha raccolto anche il sostegno di Italia Viva, di Tempi Nuovi e dei Radicali. E' la prima sindaca di Perugia della storia.