"Perugia città bellissima, ma troppe salite", Fognini scalda i muscoli prima del match

Perugia, 13 giugno 2024 - "Perugia è una città bellissima, ma ci sono troppe salite!". Forse scherza, forse dice sul serio. Perché con Fabio Fognini, il tennista che ha battuto Nadal nel 2015, c'è sempre da stare in guardia, soprattutto sul campo, anche se "gioca senza piegare le gambe", ma lui se lo può permettere perchè ha il polso e il guizzo ed è sempre sul pezzo con la fiondata giusta.

L'ex numero 9 del mondo è a Perugia per gli Internazionali di tennis in programma fono a domenica al Tennis club di via Bonfigli. Stamattina era in giro per corso Vannucci, ha fatto shopping in una nota boutique del centro e si ferma a fare due chiacchiere con i fan davanti alla tabaccheria Mencarelli.

Alloggia all'Hotel Priori Secret Garden e fa colazione sulla terrazza dell'albergo con vista sui tetti di Perugia. Con lui l'allenatore Filippo Baldi. Dopo colazione, palestra e massaggiatore privato. "E' simpatico, alla mano, mi piace un sacco", dice la receptionist Alessia Bianco.

Di certo, Fabio Fognini non passa inosservato. A partire dai capelli ossigenati, che ormai gli valgono il soprannome del "biondo". Il tennista ligure è abituato alle standing ovation. L'altra sera, all'incontro dell' ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events, dove ha battuto Dalla Valle, ha mandato in visibilio il pubblico: oltre 1.500 spettattori sugli spalti del Centrale "Guerrieri", mai visti neanche ai tempi della Coppa Davis di Panatta e Zugarelli contro la Bulgaria, e neanche per la mitica finale dei perugini Cancellotti - Fioroni ai Campionati italiani assoluti dell’84.

Stasera scende in campo contro Matteo Gigante. Non fa commenti. Non vuole parlare del match. Saranno sette comunque gli atleti della pattuglia azzurra che oggi proveranno a conquistare l’accesso ai quarti di finale, con la certezza di averne già tre al prossimo turno. Oltre ai derby Gigante-Fognini, c'è infatti quello tra il perugino Francesco Passaro e Franco Agamenone, Luciano Darderi e Andrea Pellegrino. Toccherà poi a Stefano Travaglia, impegnato nella sfida con la testa di serie numero 4, il tedesco Daniel Altmaier.

I pronostici dei fan per questa sera? "Nessun pronostico per scaramanzia. Comunque Fabio Fognini gioca così: a 20 centimetri di distanza. E' proprio tanta roba, e ti fa credere che non gliene frega niente. Come fai a non amarlo?"