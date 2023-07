Non riesce a togliersi l’anello dal dito: intervengono i vigili del fuoco

Gaifana (Perugia), 18 luglio 2023 - Incinta e col caldo non riesce più a sfilare gli anelli. Per questo la donna si è rivolta ai vigili del fuoco di Gaifana. Gli uomini in divisa hanno infatti ricevuto e soccorso in caserma la donna che non riusciva a togliersi due anelli da un dito, tra cui la fede nuziale.

La signora gualdese, incinta, accompagnata dal marito, si è presentata ai pompieri, con l’anulare estremamente gonfio. Il caldo e il suo stato di gravidanza, hanno sicuramente influito ad aumentare il gonfiore degli arti. La donna aveva tentato, senza successo, di sfilarsi gli anelli di grosso spessore. Ci sono riusciti i pompieri utilizzando un attrezzo multifunzione che ha permesso di tagliare gli anelli e rimuoverli, consentendo il normale afflusso sanguigno.