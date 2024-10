Maxi furto in un supermercato: razziati televisori e superalcolici

Perugia, 23 ottobre 2024 - Maxi furto in un negozio di Bastia, dove sono stati razziati televisori, superalcolici e altri prodotti per un valore di oltre 2.500 euro. Ma i Carabinieri della Stazione di Bastia sono risaliti agli autori del colpo e hanno denunciato in stato di libertà due uomini: un 55enne algerino e un 73enne italiano, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso commesso ai danni di un noto centro commerciale della zona. I due malviventi si sono introdotti all’interno del punto vendita facendo razzia di merce di ogni genere. Dopo la denuncia del titolare, i Carabinieri hanno analizzato minuziosamente le immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza dell’esercizio commerciale comparandole con quelle delle telecamere comunali, riuscendo così ad identificare i responsabili dell’ingente furto.

Nel corso delle investigazioni, che hanno portato al deferimento in stato di libertà di entrambi, i militari hanno accertato che il cittadino algerino era già destinatario di un ulteriore provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia, scaturito da una precedente condanna maturata a seguito di un ulteriore furto in un esercizio commerciale.