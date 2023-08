“Ex marito violento e pericoloso anche per i figli”: scatta la denuncia

Assisi (Perugia), 9 agosto 2023 - Ha più volte picchiato la ex e minacciato i figli. Alla fine la donna ha detto basta: temendo per la propria incolumità e per quella dei ragazzi, ha denunciato alla polizia di Assisi l'ex marito trentasettenne nei confronti del quale il gip di Perugia ha disposto il divieto di avvicinarsi a meno di 300 metri dalla donna, dalla madre di quest'ultima, dalle rispettive abitazioni, luoghi di lavoro e quelli da loro abitualmente frequentati.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, al termine del rapporto sentimentale con la donna da cui erano nati due figli aveva iniziato a minacciarla e molestarla, tanto da indurre la ex compagna a denunciare i fatti.

In particolare il trentasettenne, "senza soluzione di continuità" si legge in una nota diffusa dalla procura di Perugia, avrebbe messo in atto "comportamenti ingiuriosi, volgarmente offensivi e minacciosi attraverso numerosi e continui messaggi inviati alla donna e alla madre di quest'ultima".

In più occasioni si sarebbe poi presentato sul luogo di lavoro della ex compagna offendendola e minacciandola alla presenza dei colleghi e dei clienti. Sempre in base alla ricostruzione degli investigatori, in una occasione, dopo aver incontrato la donna casualmente per la strada, avrebbe inveito nei suoi confronti mentre un'altra volta, in "evidente stato di alterazione alcolica", di fronte ai figli, l'uomo ha percosso la donna con schiaffi e calci procurandole lesioni e "generando nei bambini ansia e paura".