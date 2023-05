Lavoro e istruzione: le donne hanno le stesse opportunità dei colleghi? Dibattito aperto

Perugia, 8 maggio 2023 - "Istruzione, lavoro e disparità di genere": se ne parlerà in occasione del seminario in programma mercoledì a Perugia, alla Biblioteca comunale degli Arconi (dalle 15), che inaugura un ciclo di incontri promossi dalla Consigliera di parità della Regione Umbria e dal dipartimento di Filosofia, dell'Università di Perugia. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività della Consigliera di parità che, in base alla normativa nazionale, svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Tre i seminari previsti in questo mese: il primo, mercoledì, si aprirà con i saluti istituzionali dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, della Consigliera di parità regionale Rosita Garzi e di Massimo Marianelli, direttore dipartimento. Introdotte e coordinate dalla professoressa Mirella Damiani.

Seguiranno le relazioni di Paola Nicastro, direttore dell'Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro - Arpal Umbria, su "Donne e mercato del lavoro: strumenti e politiche per l'occupazione", di Andrea Ricci, responsabile struttura Imprese e lavoro dell'Istituto nazionale per le politiche pubbliche, su "Donne, lavoro e territorio: fatti e prospettive", e di Valentina Ferri, ricercatrice Istituto nazionale per le politiche pubbliche, su "Transizioni istruzione-lavoro e differenze retributive di genere: il caso italiano". Interverranno poi Caterina Grechi, presidente del Centro pari opportunità della Regione Umbria; Silvia Fornari, presidente del Comitato unico di garanzia dell'Università degli Studi di Perugia; Livia di Schino, ufficio stampa Cisl.