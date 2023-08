Il grande caldo incide anche sulla psiche, rischio ansia e disturbi psicosomatici

Perugia, 22 agosto 2023 - Il caldo eccessivo? Di sicuro non fa bene al fisico e dunque neanche alla mente. E' l'esito di un sondaggio effettuato su un campione di 500 persone dall’Ordine degli Psicologi dell’Umbria. Il sondaggio è stato curato dal dottor Pietro Bussotti (coordinatore e Consigliere dell’Ordine) con il dottor David Lazzari (Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria) proprio per capire gli effetti di una intensa esposizione al calore sulla psiche.

Dei 500 "intervistati", (quasi tutti in età lavorativa con il solo 6,6 per cento di pensionati), il 31,2% ha dichiarato di abitare in città, mentre il 71,5% di vivere in campagna, in zone verdi o in piccoli paesi. Oltre il 90% ha affermato inoltre di lavorare al chiuso, cioè in ambienti protetti dall’esposizione diretta al caldo.

Nonostante questo, sono emersi interessanti dati sull’influsso delle ondate di calore sul benessere psicologico. La grande maggioranza del campione afferma infatti che il caldo comporta rilevanti effetti a livello psichico. Tra le conseguenze messe in correlazione con il caldo, si possono trovare (con diverse sfumature nelle risposte: da “abbastanza” a “moltissimo”): astenia (stanchezza) 85%; difficoltà a dormire 72%; difficoltà di concentrazione 69%; irritabilità 63%; difficoltà sul lavoro 57%.

Entro la percentuale del 40% figurano umore depresso, agitazione/ansia, problemi relazionali e disturbi psicosomatici. In generale, per oltre il 40% dei soggetti rispondenti sono presenti contemporaneamente conseguenze importanti sulla salute fisica e psichica delle popolazioni con effetti importanti sulla tenuta sociale.