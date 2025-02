"Il defibrillatore salva la vita: ci sono i corsi". La testimonianza di un volontario Cri

Perugia, 13 febbraio 2025 - Sono una sorta di eroi della medicina, perché grazie al loro intervento spesso salvano la vita degli altri. Sono i volontari della Croce Rossa di Perugia, che anche di recente hanno dato prova di quanto sia importante e preziosa la loro attività. Come quando, il primo novembre, in occasione della Fiera dei Morti, l’equipaggio composto da Diego Ferricelli, Mariarita Lijoi e Carlo Guarente, era stato allertato dalla centrale operativa del 118 per la segnalazione di un uomo di 42 anni che si trovava in stato di incoscienza nei pressi dell’area del Luna Park. Il gruppo è piombato sul luogo segnalato dopo nemmeno 5 minuti, munito dell'equipaggiamento necessario, compreso il defibrillatore automatico esterno (DAE).

La persona si trovava in posizione laterale di sicurezza e in stato di incoscienza. L'equipaggio ha provveduto a posizionarlo in posizione supina e, seguendo il protocollo, ha verificato i parametri vitali. Riscontrandone l'assenza è stato immediatamente allertato nuovamente il 118 per confermare la situazione e sono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP), con il massaggio cardiaco e le ventilazioni, mentre i tre applicavano le piastre del DAE per monitorare l'attività cardiaca. L'equipaggio CRI ha successivamente collaborato con i sanitari per completare le operazioni di soccorso, tra cui il trasporto in barella e il carico in ambulanza. Perché ricordare questo episodio? Perché in questi giorni sono iniziati i corsi di primo soccorso della Cri, che insegnano l’utilizzo del defibrillatore semi automatico. L'appello è chiaro: “Ho vissuto e conservo una sensazione emotivamente forte - commenta Ferricelii - grazie al nostro intervento questa persona ha potuto continuare a vivere quando tutto sembrava perso! Questo è stato possibile grazie alla formazione che ci prepara a gestire una emergenza e applicare le giuste manovre!"