Guidava senza patente e senza assicurazione: automobilista nei guai

Perugia, 17 dicembre 2024 - Sorpreso alla guida ma senza patente, senza assicurazione dell'auto e con il mezzo già sottoposto a sequestro. La Polizia Provinciale, nella settimana passata è stata impegnata nel servizio di vigilanza stradale sulle arterie provinciali e durante un posto di blocco, una pattuglia ha fermato un automobilista "pirata". Sono scattate così le sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 5.000 euro oltre alla confisca del mezzo.

“Continua l’attività della Polizia Provinciale sul controllo e il rispetto della normativa sulla circolazione stradale - ha detto Riccardo Vescovi consigliere provinciale con delega alla Polizia Provinciale -, che si è andata intensificando negli ultimi mesi dell’anno grazie all’acquisto di due nuove strumentazioni, in aggiunta a quella già in possesso degli agenti, per il controllo dei veicoli circolanti privi di copertura assicurativa e regolare revisione.

Queste dotazioni strumentali sono necessarie, oggi più che mai, per innalzare il livello della sicurezza stradale, visto il tasso di incidentalità stradale che vede nella Provincia di Perugia un trend, purtroppo, ancora positivo”.