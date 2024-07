Spettacolo nel cielo di Gualdo Cattaneo, 100 mongolfiere da tutto il mondo

Gualdo Cattaneo (Perugia), 25 luglio 2024 - Lo spettacolo che sta per aprire il sipario sui cieli dell'Umbria fa volare la mente ad altri tempi, quando la spinta modernista degli inventori si cimentava con le prime prove di volo con i palloni aerostatici. Arrivano da tutto il mondo. Sono le 100 mongolfiere che domani saranno a Gualdo Cattaneo, per la 36esima edizione dell’Italian International Balloon Grand Prix fino al 4 agosto. “Questa manifestazione – spiegano gli organizzatori – è la più importante nel suo genere che rappresenta l’Italia nel calendario internazionale degli eventi delle mongolfiere. Ogni giorno, durante i dieci giorni dell’iniziativa, è previsto un volo mattutino che consentirà ai team di sorvolare con grazia la splendida campagna dell’Umbria, nota come ‘cuore verde d’Italia’, e le sue caratteristiche cittadine medievali arroccate sui dolci pendii delle colline”.

La sede dell’evento sarà, come di consueto, il Parco Acquarossa a Gualdo Cattaneo e la sua Aviosuperficie del Sagrantino, con due dei voli che decolleranno dalla vicina Massa Martana. Tra le iniziative in cartellone, sabato alle 10, all’interno del Parco Acquarossa, la conferenza stampa dal titolo "Un francobollo per l’Italian International Balloon Grand Prix e l’aviosuperficie del Sagrantino.

La promozione turistica del territorio prende il volo" alla quale parteciperanno Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo, Gian Luca Amici, direttore di Poste San Marino, Ralph Shaw, presidente della manifestazione, Luca Briziarelli, presidente dell’associazione Città dell’Aria, e Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini. Nel corso dell’evento sarà presentato il progetto per l’emissione di un francobollo dedicato all’International Gran Prix e all’aviosuperficie del Sagrantino nell’ambito della serie dedicata alle Città dell’Aria 2025 che sarà emessa da Poste San Marino.

“Un primo step importante – commenta il sindaco Valentini – per dare ulteriore risalto a un evento unico nel panorama nazionale ed europeo e che vedrà inesorabilmente la crescita del territorio che lo ospita anche grazie alla stampa nel 2025 del francobollo di Gualdo Cattaneo insieme alle mongolfiere. Ringrazio le poste di San Marino e l’associazione Città dell’Aria”.