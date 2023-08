Tutti con lo sguardo al cielo: il passaggio a Perugia delle Frecce Tricolori

Perugia, 4 agosto 2023 - Anche se il passaggio è durato un "lampo" c'è chi è riuscito ad immortalare la brevissima esibizione delle frecce tricolori che hanno solcato il cielo di Perugia alle 11,30 in punto. Ad attenderle in centro col naso all'insù e i telefonini a portata di mano, tanti cittadini, turisti e molti politici che hanno voluto "salutare" il passaggio dell'aeronautica militare italiana.

Dopo il sorvolo su Perugia, attraversando i palazzi di corso Vannucci, le Frecce con la loro scia di fumo colorata si sono dirette all'aeroporto internazionale dell'Umbria, dove faranno base nel weekend per esibirsi in occasione dell’Airshow di Foligno.

“Un volo lungo 100 anni quello della nostra Aeronautica militare, fiore all’occhiello delle Forze armate italiane. E proprio nell’anno del centenario abbiamo l’onore e il piacere di avere in Umbria", commenta la governatrice Donatella Tesei. Domani e domenica a Foligno si svolgerà infatti la manifestazione aerea di caratura nazionale “Foligno Airshow” promossa dal Comune e organizzata dall’Aeroclub Foligno con esibizioni aeree e un finale spettacolare dalle 16 alle 18,30 eseguito dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale.

L’accesso all’aeroporto sarà contingentato e non potranno entrare più di 6mila persone per ragioni di sicurezza. Nell’area esterna allo scalo sono in vigore provvedimenti per la viabilità e la sosta.