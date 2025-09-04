L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
4 set 2025
SILVIA ANGELICI
Ferito col cacciavite durante una lite a Fontivegge: algerino nei guai

La Polizia di Perugia blocca blocca l'ennesima lite violenta nella "Zona Rossa" del capoluogo

Controlli della Polizia a piazza del Bacio

Perugia, 4 settembre 2025 - Ancora sangue e disordini a Fontivegge, la "Zona Rossa" di Perugia, dove opera una task force militare. Questa volta è stato denunciato un algerino, classe 1996, per i reati di percosse e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato anche destinatario di un ordine di allontanamento dalla Zona Rossa per la durata di 3 mesi. Gli agenti della Squadra Volante hanno udito delle urla provenire da una banchina adiacente al Terminal del Bus; una volta avvicinatisi, i poliziotti hanno sorpreso due uomini che stavano litigando. Dopo aver placato la lite in corso, gli operatori hanno constatato che uno dei due soggetti, cittadino marocchino, presentava diverse ferite sul corpo; sentito in merito all’accaduto, l’uomo ha riferito di essere stato aggredito dall’altro soggetto con un coltellino. A quel punto, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione personale il presunto aggressore che, nel contesto, ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo, urlando e inveendo contro gli agenti. L’accertamento ha dato esito positivo, infatti gli operatori hanno rinvenuto, all’interno dello zaino dell’uomo, un cacciavite di piccole dimensioni.  

