Lago Trasimeno: arriva il nuotatore dei record Edgley. Muscoli e impegno per l'ambiente

Tuoro (Pg), 11 luglio 2023 - E' in arrivo in Umbria il supernuotatore Edgley. Così, il Lago Trasimeno diventerà il possibile lago dei record, grazie a Edgley, che dal 13 al 16 luglio nuoterà per tentare di battere il record di nuotata più lunga in acque libere.

Ross Edgley ha già concluso con successo la circumnavigazione a nuoto della Gran Bretagna (2883 km in 157 giorni circa) e altre imprese sportive estreme uniche nel loro genere, in acqua e fuori, collegate principalmente a iniziative benefiche. Anche in questo caso l'evento avrà un obiettivo di sensibilizzazione verso la protezione di laghi, fiumi e mari, portata avanti dall'associazione ambientalista no profit "Parley for the Oceans" (https://parley.tv/).

Nei giorni dell’evento resterà chiusa la pista di sci nautico all’isola Polvese e tutti i diportisti dovranno mantenere le distanze di sicurezza dai natanti di appoggio dell’atleta.

La distanza richiesta per il conseguimento del record dovrà essere superiore a 168 km e comporterà un periodo di tempo compreso fra le 55 e le 76 ore di permanenza in acqua consecutive, che prevederanno pause per il risposo, da svolgersi comunque sullo specchio d'acqua, scandite dall'atleta stesso e dal suo entourage medico-sportivo.

Il nuotatore alloggerà al Punta Navaccia Village.