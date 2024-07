E' la più longeva di Umbria e Marche: Armandina spegne 110 candeline

Foligno, 23 luglio 2024 - Che l'Umbria fosse terra di anziani in salute e longevi si sapeva già e adesso c'è una conferma ulteriore: spegne oggi 110 candeline sulla torta la signora Armandina Cerritoni nata a Serravalle di Chienti (Macerata) il 23 luglio 1914 ma umbra di adozione perché residente a Sant'Eraclio di Foligno. Attualmente Armandina detiene il record della donna più anziana delle Marche e del Cuore Verde. A raccontare la sua storia l'Associazione Giustitalia (www.associazionegiustitalia.it) della quale è socia onoraria. Nonna Armandina, segno zodiacale leone, nasce solo due anni dopo di quando il Titanic affondava per sempre nell'Oceano e lo stesso anno di quando l'Italia entrava nella Prima guerra mondiale. Nella sua lunga vita, oltre vivere le due guerre mondiali, ha votato al Referendum costituzionale risultando una delle poche donne ancora in vita ad averlo fatto, ha visto una monarchia, due repubbliche, dieci Papi, e ha superato la spagnola quando aveva solo 6 anni, la sars (2004) e il covid. Il segreto della longevità? Pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, mai fumato e tante camminate, carattere di ferro e determinazione.