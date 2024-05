Crack e hashish sulla movida ternana: il cane Isco scova la droga in un vaso

Terni, 27 maggio 2024 - Scorre droga sulla movida ternana. Come quella scovata dal cane Isco in un vaso, all'esterno di un locale in via Lanzi, dove sono stati rinvenuti 4 involucri di cellophane nero, contenenti 2 grammi di crack – derivato della cocaina – 24 involucri, sempre di cellophane, contenenti 39,50 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata, non è stato però possibile addebitarne il possesso a nessuno degli avventori, né ai gestori del locale, per questo motivo la denuncia penale è scattata a carico di ignoti.

I clienti del bar sono stati comunque identificati dalla Polizia e dai Carabinieri e, tra loro, è stato trovato uno straniero portato in questura in quanto ricercato dalla Squadra Mobile ternana. La nottata dell' unità cinofila della Polizia di Stato con il pastore tedesco Isco, e la Guardia di Finanza è proseguita poi nelle aree dell’evento “Buskers Street Food”. Il cane si è immediatamente diretto verso due persone che sono state trovate in possesso di hashish. Anche in questo caso la sostanza è stata sequestrata e i due sono stati segnalati in Prefettura come assuntori di sostante stupefacenti.

In totale, al termine della campagna di prevenzione delle forze dell'ordine, sono stati controllati 8 veicoli, identificati 53 individui, di cui 7 con precedenti.