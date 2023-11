Zooprofilattico, petizione contro il laboratorio "pericoloso"

Scatta la petizione sulla realizzazione da parte dell’Istituto profilattico di un laboratorio a Lidarno a elevato contenimento biologico Bsl3. A presentarla ieri in Comune il Comitato promotore, secondo cui "si tratta di un laboratorio di livello 3 dove vengono manipolati microrganismi di elevata pericolosità per gli animali e l’uomo". La petizione pone al sindaco una serie di quesiti. Si chiede, tra l’altro: quali saranno oltre alla produzione di autovaccini e vaccini stabulogeni, gli altri che verranno prodotti dall’Officina farmaceutica" e se "vi sia consapevolezza da parte del Comune che questo tipo di struttura necessita di estrema vigilanza per il ragionevole rischio di spillover e di contaminazione". Il vicesindaco Gianluca Tuteri (nella foto) ha detto che "istituire una commissione che possa monitorare la realizzazione del progetto Lidarno e la futura azione dell’Izsum non può essere compito del Comune, che non dispone delle necessarie competenze".