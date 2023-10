“We all love Ennio Morricone”, l’omaggio del manager

Cinema, colonne sonore e tanti ricordi nell’evento in programma oggi alle 18 nella Sala Grande di Palazzo della Corgna per la presentazione del libro “We all love Ennio Morricone”, edito dalla Lab DFG e scritto da Luigi Caiola, per 18 anni manager del celebre compositore. L’autore, che vive a Città della Pieve, dialogherà con Carmine Pugliese, presidente dell’Associazione Arcinote, e il flautista Paolo Zampini che ha collaborato con Morricone per oltre 20 anni, in studio e nei concerti in tutto il mondo. L’attrice Rossana Rossi leggerà alcuni passi del libro.

Il titolo è anche il titolo del cd tributo “We all love Ennio Morricone“ dove alcuni dei suoi più noti brani sono interpretati da artisti di fama mondiale. Il libro ripercorre fatti e aneddoti dove il manager Luigi Caiola, a contatto con il genio musicale, narra le tappe del percorso, che dal 1997 portano Morricone ad apparire al grande pubblico, diventando icona popolare, star. In rassegna ci sono i più significativi dei 250 concerti, la realizzazione del cd, l’Oscar alla carriera vinto al Kodak Theatre di Los Angeles Luigi Caiola racconta da un punto di vista inedito, il carattere, l’umore, la personalità di Morricone, la cui figura viene sublimata dai concerti di cui è anima assoluta e corpo insieme alle orchestre, che incontra in ogni parte del mondo. Il libro sarà presto uno spettacolo musicale, frutto di una promessa fatta dall’autore ad un amico prematuramente scomparso, il “visionario” Franco Dragone, e di un docu-film che ne racconterà la gestazione e l’allestimento.