Vuelvo al Sur", Gran Finale Sabato al Cenacolo San Marco di Terni"

Gran finale sabato alle 18 al cenacolo San Marco di Terni per la mini stagione estiva dell’Araba Fenice, “Prendi Nota – Invito al Cenacolo”: la conclusione è stata affidata al duo di chitarre con Donato D’Antonio e Marko Feri con il loro programma titolato “Vuelvo al Sur“ nel quale si potranno esplorare le musiche di chiara ispirazione folklorica che affondano le proprie radici in due generi scritti in terre lontane, di chiara impronta ispanica: la Spagna, l’Argentina ed il Brasile, dal Nuovo Tango di Piazzolla, alle musiche di Albeniz, Granados e De Falla fino a tre celebri chitarristi brasiliani: Radames Gnattali, Sergio Assad e Celso Machado.