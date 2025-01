Volontari in Africa per aiutare 120 bambini in difficoltà

TERNI Volontari da Terni in Zambia per aiutare 120 bambini, molti dei quali orfani o provenineti da famiglie povere. L’associazione ‘SimonAndFriendsXAfrica’ sostiene i piccoli non solo nelle attività scolastiche e nel cibo, ma anche nel pagamento degli affitti della scuola e degli stipendi agli insegnanti.

"Una realtà che ci appare lontana anni luce dal nostro mondo occidentale dove spesso diamo per scontate cose basilari come un pasto caldo, un tetto sulla testa e l’accesso alle cure mediche" commenta in una nota diffusa dal Cesvol di Terni, Simone Schippa, presidente del gruppo che unisce anche Marco Carofei, Michele Mattioni, Jonathan Cresta, Samuel Comandini, Camilla Miletta e Federica Biagetti, e che è sostenuto anche da Romina Blasi.

Simone e Marco sono vigili del fuoco, anche tutti gli altri volontari lavorano, ma hanno sacrificato il tempo libero e organizzato raccolte fondi con un unico obiettivo, quello di tornare in Zambia, nella loro scuola, un luogo che senza il loro intervento non avrebbe potuto continuare a esistere.