Vivibilità, lo “Scalo“ ai raggi X Monitoraggio dell’inquinamento

Monitorare la vivibilità del quartiere di Orvieto scalo e verificare la percezione del livello di inquinamento rispetto ad altre zone della città. E’ uno degli obiettivi del del progetto internazionale “DivAirCity“ di cui il Comune di Orvieto, città pilota per l’Italia, è partner insieme ad altri 26 soggetti tra i quali il Cnr di Porano. Oggi alle 15 al parco di via Monte Terminillo, dietro la scuola primaria “Gianni Rodari“ di Orvieto Scalo, sarà organizzato un pomeriggio di orienteering in cui i partecipanti, aiutandosi con una mappa, dovranno raggiungere vari punti della zona nel minor tempo possibile. Il progetto DivAirCity, finanziato dall’Ue per circa 10 milioni di euro, punta a costruire modelli replicabili per l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica e per il controllo della qualità dell’aria coinvolgendo tutte le categorie sociali, in particolare quelle più deboli e spesso marginali rispetto alle decisioni.Durante la gara sarà quindi monitorata la vivibilità del quartiere per analizzare il grado di conoscenza e di frequentazione di alcuni percorsi, le sensazioni e le emozioni legate ad essi e la percezione del livello di inquinamento di alcune zone rispetto ad altre. Il reale livello di inquinamento sarà monitorato in modo scientifico dal Cnr che raccoglierà i dati per l’intero 2023. L’attività è aperta a tutti e gratuita e si concluderà con una merenda offerta allo Scalo Community Hìhub. Al via anche l’attività che coinvolgerà le scuole orvietane, il Pan European Contest DivAirCity Horizon 2020. Si tratta di un concorso in cui le scuole, divise in squadre, presenteranno progetti su come affrontare le sfide ambientali urbane attraverso soluzioni basate sulla natura. Sono previsti tre premi: uno a livello nazionale, uno a livello europeo e uno assegnato tramite social network. Le squadre vincitrici saranno premiate a Bruxelles.

Cla.Lat.