Visite guidate e incontri col festival “è cultura” per Fondazione Perugia

Fondazione Perugia è fra i partner principali di “è cultura”, il grande festival nazionale di Abi e Acri dedicato alla promozione di arte e cultura, in scena da oggi a sabato 12 con eventi, presentazioni di libri, concerti e visite guidate. Per tutta la durata del festival, sarà così possibile visitare il Museo di Palazzo Baldeschi con biglietto ridotto di 4 euro. Inoltre, sono in programma due visite guidate alla mostra “Natura/Utopia: l’arte tra ecologia, riuso e futuro” (foto), che si terranno oggi e sabato 12 alle 17.30, incluse nel biglietto di ingresso. In più nell’ambito di “è cultura” Fondazione Perugia organizza anche l’incontro “Intelligenza futura: le prospettive dell’arte tra realtà e AI”, che si svolgerà mercoledì alle 17.30 alla Sala delle Colonne a Palazzo Graziani. Dopo i saluti di Luca Galletti, presidente Cariperugia Arte, intervengono Alberto Diaspro, professore di Fisica e direttore di Ricerca in nanoscopia all’Istituto Italiano Tecnologia di Genova; Giuliana Cuneaz, artista, fra i tredici nomi della mostra “Natura/Utopia“ e Marco Tonelli, curatore della mostra aperta fino al 3 novembre.