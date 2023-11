Violenza di genere, 103 tragedie “Croci“ bianche per riflettere

È un pugno nello stomaco quella distesa di croci bianche ai piedi della Rocca. Un modo tanto plastico quanto efficace per ricordare le 103 donne ammazzate nel 2023. Un vero e proprio memoriale, pur temporaneo, dal titolo “Vittime“, elenco di nomi e storie lungo e straziante a fare da tragica corona alla foto di Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato. E’ così che l’associazione "Donne Insieme - Dalla tua parte" ha voluto sensibilizzare la città su un tema purtroppo tanto attuale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ogni croce con su un cartello rappresenta una vittima a cui "Donne Insieme" ha voluto associare una rosa e una candela, creando un messaggio di fortissimo impatto emotivo, sia di giorno che soprattutto di notte. Ad aprire il memoriale il sindaco Luca Carizia, l’assessore alle Pari opportunità Lara Goracci, la presidente di Donne insieme, Eleonora Giannelli e numerose associate.

"Con questo memoriale – ha detto la presidente Giannelli – abbiamo deciso di dare nome a tutte le donne vittime di femminicidio. Cerchiamo di diffondere una cultura nuova che elimini la violenza. I dati utilizzati per rappresentare il memoriale sono stati raccolti dall’Osservatorio femminicidi lesbicidi transcidi (Flt) in Italia dell’associazione "Non una di meno". Dall’assessore Goracci il grazie a "Donne Insieme" per la sua opera di efficace testimonianza e sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne.

Pa.Ip.