Violenza all’uscita di scuola: rissa tra ragazzini per apprezzamenti verso una studentessa

Perugia, 7 giugno 2023 – A far scattare la rissa è stato l’apprezzamento nei confronti di una ragazzina che un suo amico – o forse il fidanzato – non ha gradito. E da lì si è scatenato il finimondo, al punto che per i tre protagonisti della vicenda è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Un episodio allarmante a testimonianza di fatti violenti sempre più numerosi nel capoluogo: ben 200 i minori identificati dalla polizia locale nel 2022.

Stavolta accade tutto a pochi metri dall’uscita dell’Istituto Don Bosco, in via San Prospero, ai piedi del centro storico. All’uscita di scuola si accende all’improvviso una discussione: un paio di studenti infatti, rivolgono apprezzamenti piuttosto pesanti e offensivi nei confronti di una studentessa.

A prendere le sue difese un suo compagno - forse il fidanzatino – che intima ai due di farla finita. Volano subito parole grosse, insulti e in un attimo si finisce alla mani. I tre – tutti perugini – iniziano a picchiarsi: testimoni raccontano di colpi violentissimi. Intorno a loro si forma una capannello di giovani, incuriositi e spaventati. Alcuni cercano di separarli, ma non è semplice vista la determinazione e la violenza.

A notare il tutto è una pattuglia della polizia locale che sta passando da via San Prospero proprio in quel momento. I due agenti scendono, ma quando i ragazzi si accorgono cercano subito di scappare: due di loro ci riescono, l’altro resta a terra. Ha il volto tumefatto: i segni della rissa sono evidenti. I vigili riportano la calma, cercano di capire cosa sia accaduto.

Identificano il ragazzo e nelle ore successive, grazie alla collaborazione dei dirigenti e degli insegnanti della scuola, arrivano a individuare anche gli altri due giovani. Uno di loro si è poi recato al Comando insieme ai genitori per chiedere scusa, ma siccome le versioni fornite alla polizia locale non combaciavano, ecco che è scattata la denuncia.

"Questa attività – ricorda il comandante della Municipale, Nicoletta Caponi - si raccorda a quella già svolta dal nostro personale nell’area del centro storico ed estesa a San Sisto, Castel del Piano, Ponte San Giovanni, Villa Pitignano e Ponte Felcino, con servizi dedicati alla prevenzione e repressione di comportamenti devianti".

Michele Nucci