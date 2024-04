“Vinyl Party”, Bugo presenta il nuovo album al T Trane Record Store

Fa tappa anche a Perugia, il “Vinyl Party”, il meet and greet con il quale Bugo (nella foto) presenta questa settimana il suo nuovo album di inediti “Per fortuna che ci sono io”. L’appuntamento è per venerdì alle 18.30 a T T-Trane Record Store di Borgo XX Giugno, in un incontro nel corso del quale Bugo si esibirà a sorpresa live con la sua band e incontrerà i fan. “Per fortuna che ci sono io“ segna il ritorno di Bugo dopo i “fatti di Sanremo 2020” e l’infinita diatriba con Morgan che ne è seguita, tra accuse reciproche, tribunali e monologhi in tv. Il disco segna il ritorno del cantautore a quattro anni da “Bugatti Cristian“ la versione riveduta post-Sanremo dell’autografo Cristian Bugatti dell’anno precedente, stavolta nel segno di cantautorato-rock.

"Torno a casa per la via del rock and roll – racconta l’artista – un’arteria pulsante che mi riporta alle mie radici più autentiche. Questo disco è vero, onesto, diretto, registrato con la mia band, i miei compagni di viaggio lungo questa strada selvaggia e meravigliosa. È ciò di cui abbiamo bisogno, una boccata d’aria fresca, un urlo di gioia, l’ennesimo atto di fuga".