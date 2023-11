Vince ’Italia’s Got Talent’: Francesca Cesarini premiata in Regione Francesca Cesarini, sedicenne di Magione, è stata ricevuta dalla presidente della Regione per i suoi traguardi sportivi: tre volte campionessa mondiale di para pole dance, vincitrice di Italia's Got Talent 2023 e vincitrice di due campionati italiani di parapole. Una storia di resilienza.