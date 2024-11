Villa La Montagnola . Visita, pranzo e libro su "Le grandi chef"

In occasione della Giornata Nazionale dell’Agricoltura, dedicata alla celebrazione del patrimonio culturale agricolo italiano, 25 soci in 11 regioni domenica apriranno le loro dimore storiche, offrendo l’accesso esclusivo a residenze uniche e alle eccellenze agroalimentari dei loro territori. Tra i principali eventi in Umbria, visita e pranzo a Villa La Montagnola (Torgiano) con la presentazione del libro di Confagricoltura Donne “Le grandi chef in una ricetta”. Ambasciatrice per l’Umbria la chef Laura Colaiacovo (foto).