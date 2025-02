"Vigiliamo sull’ex-Policlinico. Ma l’area è di proprietà privata"

L’area di Monteluce è un polo strategico prioritario. Sono in corso contatti con Comune e Università per coordinare attività coerenti con questa prospettiva. C’è stata una gara pubblica per l’acquisto dell’intero complesso immobiliare. ’Ampre Reoco’, soggetto privato, ha espresso la volontà di acquistare le porzioni ancora in possesso del comparto.

E’ quanto ha detto durante il question time in Consiglio regionale, l’assessore Francesco De Rebotti, che ha risposto a una interrogazione del consigliere di opposizione Nilo Arcudi (Tesei presidente-UMbria civica) sulla "difficoltà nella gestione del fondo immobiliare per il rilancio dell’area Monteluce a Perugia e le prospettive dei lavori".

"La Asl Umbria 1 ha acquistato l’immobile destinato a Casa di comunità – ha continuato De Rebotti –. Non esistono ad oggi problematiche finanziarie o debiti da gestire. Non esistono quindi attività di competenza dell’assessorato. L’intera area è di proprietà privata. Gli interventi pubblici riguarderanno solo la Casa di comunità. Monitoreremo in ogni caso l’attuazione del piano di sviluppo dell’area".