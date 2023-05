Vigilia di ballottaggio Bandecchi e Masselli, le battute finali prima del duello a Terni

Chisura bis di campagna elettorale per i due candidati sindaco che si sfideranno al ballottaggio di domenica e lunedì: Stefano Bandecchi e Orlando Masselli. Il primo, sostenuto da Alternativa popolare e liste collegate, presidente della Ternana e patron di Unicusano è la ‘sorpresa’ e insegue il competitor che parte da un più 7,7% di preferenze ottenute al primo turno. Masselli, assessore comunale al bilancio uscente, funzionario di banca, rappresenta la ‘continuità’ ed è sostenuto da FdI, Fi, Lega e liste civiche collegate. I due ‘ballottanti’ non hanno chiesto apparentamenti, del resto Pd e M5S si sono almeno formalmente ben guardati di schierarsi con l’uno o con l’altro. Come due settimane fa per la chiusura della campagna del primo turno, Bandecchi ha radunato in serata le ‘truppe’ al Libero Liberati, tra porchetta, bruschette e vino.

"Tra poche ore ci vediamo allo stadio – scrive in un post – per chiudere questa campagna elettorale intensa, entusiasmante, piena di affetto, strette di mano, risate, abbracci, pacche sulle spalle. Ho parlato molto, ma soprattutto ho ascoltato. Mi avete raccontato cosa non va, i vostri problemi, le vostre aspettative, i vostri sogni. Abbiamo immaginato insieme la Terni che vorremmo". Masselli ha richiamato i ‘suoi’ al Met di piazza Tacito. "Questi ultimi giorni serve essere ancora più uniti, compatti. Serve crederci ancora di più – scrive in un post – . Forza, mettiamo Terni in buone mani, niente salti nel buio". "C’è un ‘segreto’ per fare il buon amministratore: non smettere mai di ascoltare le persone. Mai – si legge in un altro post di Masselli –. Chiunque esse siano, qualunque cosa ti dicano. Complimenti o critiche. Ascoltare, ragionare con loro, ‘prendere appunti’. L’aver sempre lavorato e il considerare la politica un servizio alla mia comunità, mi dona la normalità di questo ascolto".

Ma non è finita qui. In tempi di comunicazione social i due candidati non si risparmiano. Bandecchi: "Oggi (ieri ndr) voglio ripercorrere insieme a voi queste settimane incredibili attraverso le immagini raccolte nel video. Da martedì inizieremo subito a lavorare per mantenere tutto ciò che ci siamo detti. C’è molto da fare, ma non sono solo in questa grande sfida: ho una squadra meravigliosa e, soprattutto, so che voi siete con me. Grazie Terni". Masselli invece pubblica una serie di post sulla riduzione delle tasse: si va dal "-50% oneri valorizzazione dei terreni per nuovi opifici industriali e artigianali", al "giù la Taric subito" fino a "Imu -2,6% locali del centro prima fascia" Terni, con tutti i suoi problemi, è ancora una volta al bivio, come sempre laboratorio politico dell’Umbria e a cui guarda anche la politica nazionale.

Ste.Cin.