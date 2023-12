"Viabilità e tassa Ipt: le risorse sono a rischio"

E’ stata approvata con 7 voti favorevoli e due contrari la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) della Provincia. La consigliera delegata Erika Borghesi spiegando il documento ha ricordato che "permangono tutte le criticità sulla parte corrente del Bilancio nella misura in cui non si riuscisse a recuperare la perdita del gettito della principale entrata (Ipt), estremamente sensibile alla crisi politica internazionale e non si riuscisse a definire, con la Regione, l’ammontare di risorse che possano stabilmente finanziare, almeno su base triennale, le manutenzioni ordinarie della viabilità regionale".

"Ad oggi, al ponderoso Piano degli investimenti definito nel Bilancio 20232025, ammontante a 249.200.450 euro, si aggiunge la programmazione degli investimenti di stretta competenza 20242026, che ammonta a 180.727.000 euro. I Servizi – ha aggiunto Borghesi – – sono costantemente e totalmente impegnati alla realizzazione di tale mole di investimenti, riconoscendo la dovuta priorità agli interventi finanziati con il Pnrr e Pnc, Si tratta di risorse fondamentali che una volta effettivamente spese, si riflettono direttamente con effetti moltiplicatori sulla crescita economica regionale. Gli interventi finanziati con risorse Pnrr e Pnc sono infatti 58, e il finanziamento complessivamente è di 68.242.900 euro, oltre a 1.244.846 di cofinanziamento con risorse dell’ente. Sulla base di quanto evidenziato – ha concluso Borghesi – e dei vincoli esterni e interni esposti nel Dup, l’Ente ha predisposto e si accinge ad approvare il Bilancio di previsione 20242026 in equilibrio finanziario".