Via San Benedetto, ennesima perdita d’acqua e "solito" rattoppo

L’anno nuovo è cominciato così come era finito in via San Benedetto, con l’ennesima perdita di acqua dalle condutture del servizio idrico e spreco della preziosa risorsa. E oltre al danno anche la beffa: una riparazione, la più recente, è stata effettuata nella giornata di martedì 2, ma ieri una perdita è ricomparsa nella stessa zona – metro più metro meno –; nell’area di un caseggiato che negli ultimi mesi ha assistito impotente a perdite continue, con relativi interventi di sistemazione cui sono seguite nuovo perdite, con quel che ne consegue: perdita d’acqua a dismisura, disagi di vario genere, interventi di squadre di operai con mezzi, speranze, delusioni. Ieri, comunque un nuovo intervento, con spiegamento di uomini e mezzi, per bloccare il guasto. Con la speranza che stavolta duri e che adesso si interrompa la serie di perdite e rattoppi, che si sono visti negli ultimi rattoppi.