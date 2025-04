Via libera al rifacimento dell’ex chiesa

SPOLETO Dopo l’approvazione ad ottobre 2023 del progetto definitivo, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di riparazione con miglioramento sismico dell’ex Chiesa all’interno del Complesso monumentale di San Nicolò, redatto dall’incaricato raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l’ingegnere Giovanni Cangi. L’importo complessivo previsto per l’intervento è un milione e mezzo. "Il progetto terrà conto della monumentalità dell’edificio e della sua posizione nel centro storico della città e arrecherà il minore impatto possibile sia a livello prettamente estetico e paesaggistico, sia per quanto riguarda la gestione della viabilità esterna e della fruibilità del complesso al suo interno – spiega il Comune – . Tra gli interventi in progetto, che incideranno sulla configurazione strutturale ai fini del miglioramento sismico senza modificarne in maniera “sostanziale“ il comportamento globale, si realizzeranno quelli volti a rinforzare le strutture della copertura, quelli di consolidamento e restauro del portale gotico, quelli sull’arco trionfale e strutture del presbiterio, sulla chiesa inferiore e in fondazione". Gara di esecuzione lavori entro giugno.