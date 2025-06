Via libera al rifacimento dei giardini di viale Matteotti

Prosegue l’opera di riqualificazione urbana dell’area asud della città nel centro storico, voluta dal sindaco Andrea Sisti (foto). Il nuovo Circolo tennis, riqualificato grazie ad un intervento pubblico-privato è stato inaugurato la settimana scorsa, mentre nella zona dello stadio comunale Mercatelli, proseguono a ritmo serrato i lavori per il restyling del vecchio palazzetto dello sport. Ma non finisce qui perché la giunta comunale ha approvato di recente anche il progetto esecutivo per le "opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione paesaggistica nel viale Giacomo Matteotti, area della "passeggiata" (giardini di viale Matteotti). Si tratta di un luogo storico della città che dà accesso al centro storico e l’intervento prevede un finanziamento complessivo di 245mila euro di cui 175mila per lavori e 70mila per "somme a disposizione". L’intervento ha richiesto il via libera della Sovrintendenza che ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica. In sintesi i lavori riguarderanno i due giardini che si trovano lungo viale Matteotti, con il rifacimento delle aiuole, ma anche la riqualificazione delle alberature. Interventi sono previsti anche alla pavimentazione in sampietrini e anche lungo viale Matteotti. L’intera area sarà totalmente riqualificata. Di recente sono terminati i lavori alla Spoleto Sfera, ma sono previsti interventi anche per la riqualificazione del vicino parco Chico Mendes.