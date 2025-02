Via libera al Centro Alzheimer nell’ex Caserma Piave

ORVIETO Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai gruppi consiliari di minoranza per la realizzazione di un Centro Alzheimer nell’ex caserma Piave. Con l’atto emendato approvato si impegnano il sindaco e la Giunta comunale "a istituire un Centro aperto nell’arco delle 24 ore dedicato ai pazienti affetti da Alzheimer e altre malattie degenerative, con servizi specifici per le terapie psicoeducazionali e riabilitative cognitive; reperire le risorse economiche necessarie, facendo ricorso a strumenti come i finanziamenti delle Aree interne e fondi propri della Regione, considerando che l’orvietano è uno dei territori umbri con la più alta percentuale di anziani, particolarmente esposti al rischio di patologie neurodegenerative". Si chiede anche di "identificare uno spazio adeguato nel centro storico, come l’immobile della caserma Piave ex mensa, di proprietà della Asl con destinazione sanitaria, per ospitare il Centro, contribuendo al recupero e alla valorizzazione di un immobile attualmente inutilizzato e al miglioramento complessivo dei servizi alla persona".