Via libera al bilancio Aumentano Tari e mense

CITTA’ DI CASTELLO – Il consiglio comunale, che si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, ha approvato a maggioranza (15 favorevoli e 8 contrari) il bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Previsti ritocchi su alcune delle tariffe dei servizi a domanda individuale, (in particolare su quelle ferme dal 2017 e dal 2018, si precisa in una nota). Salgono i buoni pasto per la mensa scolastica (40 centesimi in più al giorno per il primo figlio, con riduzione per il secondo, esenzione per il terzo e totali in base all’Isee); tariffe per palestre, palazzetti e campi sportivi. Per quanto riguarda la Tari (tassa sui rifiuti), il calcolo risente del piano economico di Auri che prevede un aumento del 4,5 per cento rispetto al 2022. Ci sarà quindi un incremento delle tariffe domestiche e non domestiche, "che tuttavia restano tra le più basse della regione", si precisa dal Comune.

Restano ferme Imu e addizionale Irpef, per la quale vengono confermati i quattro scaglioni. Il bilancio è stato oggetto di un accordo anche con le organizzazioni sindacali con le quali il Comune si è impegnato ad aumentare, in fase di variazione di bilancio, il budget previsto per gli sgravi sulla Tari a beneficio delle famiglie bisognose. Per migliorare l’accoglienza turistica con la manovra vengono inoltre introdotti sgravi fiscali fino al 70 per cento per l’occupazione del suolo pubblico per le attività del centro storico e del resto del territorio comunale che apriranno nei giorni festivi. Critiche le minoranze che hanno votato contro il bilancio non condividendo gli aumenti dei costi della Tari, gli incrementi delle tariffe sportive e della ristorazione scolastica, dei costi pubblicitari per le attività, ma anche il progressivo indebitamento dell’ente.