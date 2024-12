Via le bottiglie da scuole e uffici. Ecco gli erogatori ’alla spina’

SPOLETO – Il comune di Spoleto dice basta alle bottigliette di plastica ed avvia le pratiche per l’installazione di erogatori alla spina d’acqua potabile in sette edifici pubblici. Il progetto è finanziato da AURI ed ora l’ente pubblico si prepara a predisporre gli impianti in istituti scolastici ed uffici pubblici. L’ente infatti, si legge nella determinazione dirigenziale per l’affidamento dei lavori di predisposizione degli impianti idrici "ha riscontrato il risultato positivo, già prodotto con le precedenti istallazioni, nella città di Spoleto, degli erogatori, sia in termini di riduzione dei rifiuti plastici che per l’incentivazione all’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto comunale". Ad effettuare i lavori di adeguamento degli impianti sarà l’azienda municipalizzata A.Se. le sedi dove saranno installati i nuovi erogatori alla spina sono il Liceo Classico, il Liceo scienze umane, l’ITIS (sede Viale Martini), Palazzo Mauri (sede della biblioteca comunale), Palazzo della Genga, San Carlo e la sede della Polizia locale.