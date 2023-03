Via di Porta Romana, ennesimo incidente: due persone in ospedale

GUBBIO – Un altro incidente in via di Porta Romana. È successo poco prima delle 11 di sabato mattina, lungo la diretta che dall’uscita Gubbio est della variante porta alla rotatoria di San Marco. Due automobili, condotte da un uomo e una donna, sembra del territorio, tra i 50 e i 65 anni, si sono scontrate in un incidente frontale che, fortunatamente, ha prodotto conseguenze non tragiche. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, che grazie al loro tempestivo arrivo hanno aiutato la signora ad uscire dalle lamiere dell’auto, la Municipale e due ambulanze del 118, che hanno trasportato gli unici due feriti, i conducenti delle vetture, all’ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino. Uno dei contusi è stato trasferito all’ospedale di Perugia, mentre l’altro è ricoverato a Branca, in seguito al trauma toracico riportato dopo lo scontro. Via di Porta Romana si conferma così una delle strade dove vengono registrati più incidenti, anche in base al comunicato emanato giorni fa dal comando di Polizia Municipale in relazione ai sinistri stradali del 2022.