Via della Piscina stop per buche "Lavori pronti"

BASTIA UMBRA – Polemica a distanza fra Pd e amministrazione comunale su via della Piscina Eden Rock, questione lunga e dolente. "La decisione del Comune andava presa prima, dopo anni di denunce, degrado e malcontento. L’amministrazione corre ai ripari con un intervento che speriamo non sia la sola toppa che si rivelerà insufficiente o inadeguata già al prossimo inverno". Il Pd bastiolo all’attacco su via della Piscina Eden Rock dopo che l’amministrazione comunale ha chiuso la strada annunciando interventi. "L’amministrazione municipale ha approvato il progetto di rifacimento della strada investendo 10.000 euro – ribatte Stefano Santoni, assessore comunale ai lavori pubblici -. L’opera è già stata affidata e la ditta ha garantito che farà l’intervento entro la metà di giugno". Insomma l’intervento decisivo appare alle porte, su una strada privata a uso pubblico che, nel tempo, ha sollevato polemiche a non finire per le condizioni del ‘fondo’, soprattutto nella bruta stagione, fra buche e pozzanghere. Non a caso il Pd non manca di rilevare che, per 3 anni, ha discusso di questo argomento e sollecitato lo stato di degrado e pericolosità della strada, senza nessuna presa di responsabilità e azione da parte della Giunta. "D’un tratto – conclude il Pd - l’amministrazione ha preso atto che la strada è di competenza comunale (come sostenevamo da tempo e che la stessa riveste un ruolo di accesso strategico al Palazzo della Salute, dove afferiscono tantissime persone quotidianamente".