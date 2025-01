Via dei Consoli, il sindaco annulla il divieto di sosta. I residenti chiedono maggiore disponibilità di parcheggi

GUBBIO - Dopo le proteste dell’associazione dei residenti nel centro storico eugubino, il sindaco Vittorio Fiorucci ha annullato il divieto di sosta in via dei Consoli dalle 10 alle 20, inizialmente previsto in maniera continuativa dal 25 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. L’annullamento risale a qualche giorno fa, motivo per cui il comitato dei residenti ha rinunciato al ricorso al Tar dell’Umbria e aspetta che l’amministrazione comunale accolga la richiesta di limitare i divieti delle soste, accompagnata da 70 firme. Alcuni hanno lavorato a una proposta per organizzare la sosta nella via di accesso alla parte alta della città. La richiesta da parte dei residenti è quella di poter parcheggiare sempre a esclusione della festa dei Ceri, Palio della Balestra, Torneo dei Quartieri. L’argomento è dibattuto da anni, ma cela la vera necessità: un maggior numero di parcheggi a ridosso della città.