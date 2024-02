Via Ciuffelli, cantiere infinito. Parte un nuovo intervento

Un altro intervento tampone su via Ciuffelli, con conseguente ordinanza di ulteriore interruzione parziale del traffico. Le forze di opposizione, con il Pd che ha scritto sulla questione una nota, lamentano il cantiere infinito di via Ciuffelli, un cantiere che creerà a loro dire altri disagi ai residenti e danni alle attività commerciali del centro storico. I lavori per il rifacimento della pavimentazione sono stati cominciati a ottobre 2022, interrotti a dicembre dello stesso anno, in concomitanza con le festività natalizie, per poi riprendere a gennaio 2023 e chiudere pochi giorni prima di Pasqua. Sono stati sostituiti ampi tratti in via Ciuffelli e via Mazzini, oltre che in Piazza del Popolo, quelli maggiormente ammalorati, ma il taglio del nastro non ha sopito le polemiche. "Ci sono state, fin dalle settimane successive, alcune limitate chiusure per interventi di manutenzione sul mattonato appena posizionato – afferma il Pd – fino alla decisione di non aprire il centro storico al passaggio dei mezzi pubblici, neanche a quelli di piccole dimensioni e alla linea E elettrica". Il bus che si arresta vicino ai giardini Oberdan, con la tanto discussa “manovra“, ne è la riprova. "Le limitazioni all’accesso alla città – aggiungono – non sono bastate a garantire, dopo appena otto mesi dalla consegna dei lavori, l’efficienza del fondo stradale, che presenta sfaldature e rotture del basolato di cemento". La minoranza intende procedere con la verifica dell’efficienza della spesa per un’opera costata più di 300mila euro che non avrebbe raggiunto l’obiettivo di garantire un accesso rinnovato al centro città.

Susi Felceti