Via Birago&Friends Tempo di fare festa Musica, dibattiti, street food per tutti

Via Birago & Friends, in programma da venerdì a domenica, sarà la seconda tappa dell’edizione 2023 di Perugia & Friends, la rassegna di feste di quartiere organizzata dal Comune dopo il successo della scorsa stagione, con l’obiettivo di rivitalizzare la città compatta attraverso la partecipazione attiva e lo spirito d’iniziativa di cittadini, associazioni e attività commerciali. L’esperienza di Via Birago, nata spontaneamente nel 2020, è stata fonte di ispirazione ed è confluita nel cartellone comunale inserito nel più ampio progetto di Perugia Open District. È molto ricca la proposta di questa tappa, organizzata in collaborazione con Legambiente Umbria, l’associazione Cap 06124 e Fiab Perugia Pedala. A fare da anteprima, oggi alle 18, sarà ‘Bike the city’, una pedalata tra le vie del quartiere aperta a tutti con partenza e arrivo in piazza Birago: al termine l’aperitivo da Popup libri spunti spuntini.

L’apertura vera e propria venerdì alle 12 con ‘La scuola finisce in piazza’, festa di fine anno della scuola primaria Giovanni Cena, per poi proseguire con tantissime iniziative: dalle 16.30 Clownerie spettacolo ‘La vie en rouge’ della compagnia CircoCercasi, alle 17 l’apertura della mostra ‘GermogliaTi’ di Poetryon nei locali di Sud Osteria popolare. Sempre alle 17 è prevista l’assemblea pubblica su Zona 30 ‘Città 30: diamo strada alle persone’, dedicata al tema di viabilità, sicurezza e vivibilità dei quartieri. Dalle 18.30, tutti e tre i giorni, inizia lo street food di quartiere in Piazzetta Antonio Pacella e venerdì alle 19.15 ci sarà Bar Traumfabrik Summer special 2023 live da Piazza Birago, programma radiofonico in diretta su Umbria Radio InBlu. Ancora musica con Dj Giopa alle 20.30.