Via alle celebrazioni pasquali. Tanti gli appuntamenti religiosi

GUALDO TADINO - Tanti gli appuntamenti per le celebrazioni pasquali nel gualdese. Sono stati presentati in un incontro al quale hanno partecipato, oltre al vicario foraneo e titolare di diverse parrocchie, don Michele Zullato (nella foto), anche Carlo Catanossi e Stefano Brunetti, già membri del comitato del centenario angelano, il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore Gabriele Bazzucchi, ed esponenti di gruppi ed associazioni. Si punta all’unità cittadina per "fare cose belle, fatte bene", fedeli a tradizioni da mantenere e tramandare. S’inizia a San Lazzaro, dove sabato e domenica, ci sono liturgie, giochi, lupini, canto della Passione. Domenica 11, alle 20.45, festa della Madonna a Rigali e, al termine della processione, frittata per tutti. Domenica 13, in apertura della Settimana santa, oltre alle celebrazioni liturgiche, ci sarà una processione dalla chiesa di San Donato alla basilica. Lunedì 14, alle 20.45, la statua della Madonna Addolorata verrà trasportata dall’Istituto Bambin Gesù alla chiesa di Santa Maria del Gonfalone. Giovedì 17, le chiese resteranno aperte fino alle 23 per l’adorazione del Sacramento. Venerdì 18, alle 20.45, la sacra rappresentazione del Venerdì santo. Sabato 19 si terrà la tradizionale benedizione dei cibi per la colazione di Pasqua e la sera la Veglia. Domenica 20 aprile celebrazioni pasquali. Le festività si concluderanno martedì 22 con la festa della Madonna di Monte Camera.

A.C.