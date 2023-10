Via all’ampliamento dell’invaso di San Gemini

TERNI Oltre mille gli ettari serviti dal Consorzio di bonifica Tevere-Nera nei comuni di Terni, Narni e San Gemini; 100 quelli nella zona di Alviano, Baschi e Montecchio. "Sono poi iniziati i lavori di ampliamento della vasca in località Vallantica, a San Gemini.Come per l’invaso di Quadrelletto (inaugurato nel giugno scorso) - spiega la direttrice Carla Pagliari - sarà raddoppiato il volume, che passerà 2.800 metri cubi di acqua a 5.000". I lavori termineranno entro maggio 2024 e il costo dell’opera è di un milione di euro (finanziato dal ministero dell’Agricoltura). "L’invaso – continua Pagliari - servirà una superficie di circa 180 ettari tra San Gemini e Terni (Maratta) e sarà di fondamentale importanza anche per i tanti orti urbani che si trovano nel quartiere Gabelletta". Al termine dei lavori nella seconda vasca di Vallantica e in quella in corso di ampliamento, si riusciranno a servire 300 ettari per un investimento complessivo di 2 milioni e 100 mila euro. "I lavori che stiamo effettuando per potenziare gli invasi – dice il presidente Massimo Manni – ci permettono di programmare un futuro capace di contrastare al meglio l’emergenza siccità"