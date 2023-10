Via al laboratorio didattico dell’Age

TERNI Al via “Tutti a scuola”, laboratorio didattico gratuito promosso da Age (Associazione genitori) in collaborazione con Acli e Fondazione Carit. Si svolge il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 18 nell’ufficio di via De Filis 7C. "Nel laboratorio - spiega Giulia Valentini di Age - vengono svolte attività di aiuto compiti e sostegno didattico in modo particolare per bambini con disturbi dell’apprendimento e con bisogni educativi". Per info 338 8014801.