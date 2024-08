Via ai lavori di ripristino della passerella sul Tescio

Al via i lavori di ripristino della passerella sul Tescio nella zona di Campiglione che in questi giorni verranno assegnati alla ditta appaltatrice per poi partire con le opere.

"Si tratta di un intervento di fondamentale importanza – dice Marcello Rosignoli, assessore ai lavori pubblici – , molto sentito dalla cittadinanza, alla quale viene restituita una struttura cruciale per l’attraversamento pedonale da Borgo Primo Maggio a Campiglione.

Per quanto concerne l’altra passerella, inserita nel Progetto degli Argini del Tescio rifinanziato con 400 mila euro dalla Regione, il Comune - viene ancora evidenziato - ha prontamente attivato tutte le procedure per la veloce ripresa dei lavori di ripristino che partiranno a breve anche per quanto riguarda la sistemazione dell’argine. E’ quanto comunica il Comune per quelli che vogliono essere segnali per guardare a un ritorno alla normalità dopo, in particolare, l’evento alluvionale del 23 giugno 2023, seguito da altre precipitazioni eccezionali che hanno colpito, in particolare, l’area del Tescio (non solo nel territorio di Bastia Umbra, ma anche in quello di Assisi) arrecando danni causati dalla furia delle acque, con allagamenti rovinosi nelle zone cittadine più vicine al corso d’acqua. Una situazione che aveva provocato preoccupazione e polemiche e la richiesta di interventi mirati per la messa in sicurezza del corso d’acqua e delle zone a rischio esondazioni