Vettura in fiamme sull’ Autostrada

Tragedia sfiorata in autostrada dove due persone hanno rischiato di perdere la vita nell’esplosione della loro vettura alimentata a gas. L’episodio si è verificato due chilometri prima del casello di Chiusi, lungo la carreggiata in direzione nord. Dal motore di un’auto con alimentazione a gpl si sono improvvisamente sprigionate della fiamme.

Il conducente ed il passeggero si sono accorti delle lingue di fuoco che uscivano dal cofano ed hanno avvisato la polizia stradale.

Il tempestivo intervento di una pattuglia della polizia stradale di Orvieto che si trovava casualmente a breve distanza dal luogo dell’emergenza ha consentito di mettere sotto controllo la situazione, estremamente pericolosa.

La pattuglia ha bloccato il traffico per il pericolo di esplosione mettendo in salvo gli occupanti che non hanno avuto bisogno di cure. L’auto che si era fermata sulla corsia di emergenza è stata avvolta dalle fiamme nel giro di pochi minuti prima che il serbatoio esplodesse. Una densa colonna di fumo si è alzata all’orizzonte dipanandosi da quella che, pochi minuti più tardi, non era altro che una carcassa di metallo semicarbonizzata. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione cpon ben quattro chilometri di code. Il traffico è stato gradualmente ripristinato dopo che i vigili del fuoco di Orvieto hanno provveduto a spegnere le fiamme.